Vicenza- Giù l’ex Sartori a Ponte Alto, arriva supermercato

E’ iniziata nei giorni scorsi l’opera di demolizione delle strutture nell’area ex Sartori Motors in zona Ponte Alto. Grazie all’accordo pubblico-privato che prevede la costruzione del supermercato a Ponte Alto nel quartiere di San Lazzaro, sarà realizzato in contropartita un nuovo sistema viario sulla Strada Padana Superiore verso Verona per una cifra di 2,2 milioni di euro, a carico di Esselunga.



Le demolizioni, a cura del privato attraverso un’azienda specializzata, saranno seguite da attività strumentali alla realizzazione del supermercato. Il privato, inoltre, si sta occupando di predisporre la gara per il nuovo sistema viario.



“Uno dei luoghi del degrado della città sta per esser cancellato – dichiara il sindaco Francesco Rucco – e al suo posto arrivano un rinnovato decoro e una viabilità funzionale al flusso del traffico in questa zona che a poco alla volta verrà riqualificata”.



Per l’assessore alla mobilità Claudio Cicero: “Il progetto porterà grandi benefici alla viabilità della zona grazie alle due nuove rotatorie che verranno realizzate permettendo così di utilizzare tutte e due le uscite da via degli Scaligeri, sia la prima che porta solo al centro storico sia la seconda che, con il nuovo assetto, potrà diramare il traffico in uscita anche in direzione Verona.”