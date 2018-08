VICENZA – Gira per il condominio minacciando i vicini con una scure

Un vicentino di 74 anni, iniziali B.L., è stato denunciato per minaccia aggravata. La polizia è intervenuta in un condominio di viale Crispi a Vicenza, mercoledì sera alle 22.30. Un uomo ubriaco suonava i campanelli e minacciava i vicini di casa con una scure di 90 centimetri.

Avvisati da alcuni inquilini gli agenti si sono portati sul posto e hanno trovato il pensionato all’interno del suo appartamento al secondo piano. Aveva lasciato la porta socchiusa e appoggiato la scure in corridoio. Questi si è presentato seminudo (ha riferito di aver appena fatto una doccia) e ha giustificato la presenza della scure dicendo che era appena andato a prenderla in garage per pulirla.

Ad un ulteriore controllo è emerso che l’uomo in passato aveva già avuto problemi per liti con altri condomini e che deteneva regolarmente delle armi da fuoco.

Nell’abitazione è stata trovata una carabina ottica di precisione ad aria compressa e due pistole, oltre a 520 cartucce di vari calibri. Armi e munizioni gli sono state sequestrate preventivamente in via amministrativa. Il rischio è che potesse utilizzarle in modo improprio in preda ai fumi dell’alcool.