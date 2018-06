PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

I giovani vicentini non sono così mammoni e nullafacenti come potrebbe sembrare. Sono sempre di più infatti i giovani che d’estate, per mantenersi o contribuire alle entrate famigliari, cercano un lavoro estivo. Sentiamoli. Servizio di Ottavia Castegnaro.