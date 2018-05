VICENZA – Giovani, apre lo sportello “servizi fiscali”

Ogni lunedì, a partire dal 28 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, nella sede dell’Informagiovani Vicenza, in Levà degli Angeli 7, sarà attivo uno sportello specialistico sui servizi fiscali con tariffe agevolate per gli under 35. L’iniziativa – a cura del Progetto Giovani Vicenza in collaborazione con il Caf Cisl di Vicenza – mette a disposizione dei più giovani un esperto fiscale per la compilazione del modello 730, dell’Unico, dell’Isee e per fornire informazioni su Imu e Tasi, successioni e contratti di locazione.

La tariffa per l’assistenza alla compilazione del 730 (33 euro) e dell’Unico (39 euro) sarà parificata a quella riservata ai tesserati Cisl. In occasione della prima apertura al pubblico, lunedì 28 maggio lo sportello sarà ad accesso libero, ma sarà indispensabile prenotarsi attraverso il portale dell’Informagiovani: cliccando sul banner “Sportello servizi fiscali” ed inserendo i dati richiesti. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il servizio Informagiovani Vicenza all’emailinforma@giovani.vi.it oppure telefonicamente allo 0444 222045.