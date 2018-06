Giorgia Meloni per Rucco Sindaco: “Siamo qui per vincere”

Giorgia Meloni ieri a Vicenza per sostenere la lista di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Francesco Rucco. “Siamo qui per vincere con Francesco Rucco e riportare alcune idee delle nostre amministrazionial governo – ha detto Meloni – servono delle politiche serie, sia a livello nazionale che a livello locale. Difenderemo e sosterremo sempre le nostre famiglie, le nostre tradizioni e i nostri prodotti. Siamo una garanzia di coerenza e serietà amministrativa”. “La sicurezza non è l’unica cosa che è mancata a Vicenza negli ultimi dieci anni – ha ribadito poi Rucco nel suo intervento – alla città mancano l’attenzione e la sensibilità con le quali ci si prende cura delle persone e delle cose preziose che, per chi amministra una città, sono i cittadini – tutti, nessuno escluso – e i luoghi della città, non solo quelli del centro storico, ma anche quelli dei quartieri periferici. Vicenza ha bisogno di nuovi amministratori con l’anima che siano capaci di guardare la città con gli occhi dei cittadini, perché per risolvere i problemi basta un manager, ma per governare serve un Sindaco”