VICENZA – Giochi e libri per il centro d’infanzia di 0-6 San Lazzaro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Centro Infanzia 0-6 “San Lazzaro”, ieri l’assessore Tolio ha consegnato giochi e libri ai bambini

Ieri mattina l’assessore alla formazione Cristina Tolio si è recata al Centro Infanzia 0-6 di via Corelli 4, a San Lazzaro, per consegnare personalmente alcuni giochi e libri ai bambini della struttura che ospita, integrati tra loro, il nido comunale e la scuola dell’infanzia.

“Era una promessa che avevo fatto ai piccoli alunni il 12 marzo scorso, in occasione dell’inaugurazione del Centro insieme con l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – ha spiegato l’assessore alla formazione Cristina Tolio –. Essendo una struttura rimessa a nuovo mi aveva colpito il fatto che il materiale in dotazione non era molto, quindi abbiamo voluto integrarlo, acquistando una decina di libri e giocattoli, tra cui palette, secchielli, rastrelli, innnaffiatoi, etc…, che sicuramente renderanno felici i bambini”.

Il Centro Infanzia, che accoglie 46 alunni del nido e 25 della scuola dell’infanzia, si pone come obiettivo prioritario quello di facilitare il passaggio dei bambini e delle bambine dal nido alla scuola dell’infanzia, realizzando un curriculum condiviso 0-6, attento agli interessi e ai bisogni autentici di ogni bambino e bambina e delle rispettive famiglie.