VICENZA – Giochi di una volta al mercato Coldiretti

Vacanze sotto l’ombrellone? Meglio poter scegliere e preparare la propria pelle a catturare tutto il sole senza spiacevoli conseguenze e conquistando un’abbronzatura invidiabile. Proprio per questo il mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4 (davanti all’ingresso del liceo Pigafetta) ed il mercato di Campagna Amica di Malo in via Pasubio n. 13 proporranno una giornata dedicata ai prodotti per la tintarella. I produttori fidelizzati a Coldiretti, quindi, accoglieranno i cittadini consumatori ed illustreranno il meglio delle produzioni a km0 per preparare la pelle ad abbronzarsi in modo più naturale, con un occhio di riguardo all’idratazione, che spesso viene trascurata. “Vogliamo essere un service per il cittadino – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – non soltanto uno spazio dove è possibile trovare il meglio delle produzioni del territorio, fresche e di stagione. Perciò i nostri produttori coinvolgono i visitatori e sono pronti a dispensare consigli per vivere meglio consumando alimenti locali e cercando di orientare a sani stili di vita”.

Sabato 28 luglio dalle 11 al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza verrà ospitata l’associazione La tana dei tarli, che proporrà ai vicentini in centro storico i giochi di una volta. I passanti verranno catapultati lontano dalla realtà, satura di tecnologia, e potranno riscoprire la magia dei materiali di riciclo, la gioia di far funzionare queste magiche creazioni. A guidare i curiosi in questo viaggio saranno i ragazzi dell’associazione La tana dei tarli, che arriveranno con il LudoBus carico di meraviglia e fantasia.

Domenica 29 luglio, sempre al mercato coperto di Vicenza verrà proposto l’evento “Freschi e sicuri”, in cui a tenere banco saranno frutta e verdura proposti come estratti, ideali per favorire l’abbronzatura e reidratare l’organismo.

Come di consueto, il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, aperto ogni sabato dalle 8.30 alle 14.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30, metterà a disposizione il servizio di consegna della spesa in tutta la città. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso per sostenere la battaglia di Coldiretti a tutela delle produzioni locali.

Sabato dalle 8.30 alle 12, al mercato di Malo, invece, verrà proposto un coinvolgente percorso della tintarella per scoprire tra i banchi del mercato quali prodotti, tra frutta e verdura, fanno bene alla pelle e la preparano al sole.