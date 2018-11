VICENZA – Giardini e rotatorie: al via progetti per 500 mila euro

Progetti per oltre 500 mila euro sono stati approvati questa mattina dalla giunta comunale su proposta dell’assessore Claudio Cicero.

Riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici

Per un importo complessivo di 200 mila euro, cioè per una cifra doppia rispetto a quanto era stato stanziato annualmente in passato, saranno riqualificati 15 parchi gioco e 6 giardini scolastici particolarmente degradati.

“Dopo la ricognizione fatta nei mesi estivi dagli assessori Matteo Tosetto nei parchi e Cristina Tolio nei giardini scolastici – ha annunciato oggi Claudio Cicero insieme agli assessori con delega al decentramento e alla formazione – abbiamo stilato una prima lista di aree verdi dove è più urgente intervenire. Andremo a demolire e sostituire giostre, panchine, elementi di arredo urbano ormai inutilizzabili e a riqualificare numerosi servizi igienici. I lavori potranno partire nei primi mesi dell’anno prossimo. Con il nuovo bilancio avremo altri fondi per proseguire in questa che per noi è una priorità”.

Acceso il mutuo ed effettuate le gare, le prime aree verdi ad essere interessate dagli interventi di riqualificazione saranno i parchi gioco di via Bassano, Cadamosto, Fiume, Gagliardotti, Giuriato, Granezza, Ippodromo, Ischia, Mainardi, Parco Città, Rossini, Ruspoli, Santa Bertilla, Setteca’ e Toti. Si lavorerà inoltre alla riqualificazione dei giardini delle scuole dell’infanzia Fogazzaro, Peronato, Rossini, Tretti e Trevisan e della primaria Rodari.

Restauro del Torresino Scaligero di Porta Padova

Via libera per un importo di 150 mila euro è stato dato stamattina anche al progetto di restauro e consolidamento statico del Torresino Scaligero di Porta Padova che versa da tempo in pessime condizioni all’interno del cortile della scuola Zanella.

“Già da qualche anno – ha ricordato l’assessore Cicero – i genitori di alcuni bambini della scuola, professionisti, di concerto con la dirigenza scolastica e gli insegnanti, avevano elaborato a titolo gratuito un progetto di restauro della struttura, non solo per metterla in sicurezza, ma anche perché la scuola potesse utilizzarla a fini didattici. Abbiamo rimesso in moto l’iter con l’obiettivo di realizzare i lavori nel 2019”.

Rotatoria di strada Carpaneda

Sempre oggi è stato approvato il progetto della rotatoria tra strada Carpaneda e via Piazzon, al confine con Creazzo. L’intervento nasce da un protocollo d’intesa con la Provincia di Vicenza e il Comune di Creazzo, per un costo totale di 270 mila euro, a cui Vicenza contribuirà con 67.500 euro. “In questo modo – ha spiegato Cicero – metteremo in sicurezza in modo definitivo un incrocio pericoloso e appronteremo il ramo di accesso alla pista ciclabile a monte e a valle”.

Fontana dei bambini in contra’ Garibaldi

La giunta ha infine approvato il progetto di risanamento della fontana di contra’ Garibaldi, con la scultura dei bambini di Nereo Quagliato. La fontana è stata svuotata da tempo per problemi di infiltrazioni. Con una spesa di 100 mila euro sarà risanata e impermeabilizzata. Poi la vasca potrà essere nuovamente riempita. “Alla famiglia Mezzalira – ha annunciato a tal proposito l’assessore Cicero – che si era offerta di contribuire al restauro anche perché uno dei bambini della fontana raffigura proprio uno dei figli, chiederemo di sponsorizzarne la manutenzione”.