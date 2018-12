VICENZA – Giù dal traliccio: muore 50enne

Tragedia questa mattina in città intorno alle 9. In viale della Pace è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 51 anni, con una ferita alla testa. La scoperta proprio sotto un traliccio della compagnia telefonica Wind, in via Marzari. I Carabinieri hanno appurato il gesto volontario: l’uomo soffriva di un forte stato depressivo.