VICENZA – Fusione Aim – Agsm, entro gennaio la decisione definitiva

La decisione definitiva sulla fusione tra Aim e Agsm dovrà essere presa entro gennaio, in modo che immediatamente dopo i consigli comunali di Vicenza e Verona possano, in caso positivo, sancire l’operazione. A questa conclusione sono giunti stamane i sindaci di Vicenza Achille Variati e di Verona Federico Sboarina, nel corso di un incontro avvenuto nella città scaligera. “Abbiamo entrambi condiviso – dichiara il sindaco Variati – che l’operazione concordata tra Vicenza e la passata amministrazione veronese è importante e strategica per entrambe le realtà, in quanto punta alla creazione di una delle più grandi e solide multiutility dello scenario italiano. La nuova amministrazione di Verona in questi mesi ha analizzato i contenuti del protocollo di fusione, chiedendo alcuni approfondimenti che sono oggetto di un confronto tecnico tra le due società. Oggi abbiamo concordato che la definizione dell’operazione, in un senso o nell’altro, non potrà andare oltre il mese di gennaio, per non impattare sulla fase preelettorale che interesserà in primavera Vicenza. Entro gennaio, quindi, dovrà essere presa una decisione definitiva in modo che, in caso di accordo, i rispettivi consigli comunali possano esprimersi immediatamente dopo”.