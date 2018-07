VICENZA – Furto e rissa davanti al liceo Lioy

Momenti di tensione ieri in contrà Cordenons davanti al Liceo Lioy.

Poco dopo le 18 la polizia è stata chiamata da un cittadino italiano di 34 anni, residente a Portogruaro. Qualche istante prima, il giovane era andato a recuperare la propria bicicletta nei vicini stalli quando è stato avvicinato da un giovane di colore che gli ha chiesto il catenaccio in cambio di 50 euro. Al rifiuto del 34 enne, il giovane gli ha strappato il catenaccio per poi fuggire poco lontano.

Davanti al liceo Lioy, per motivi che sono ancora al vaglio della questura, è scoppiata una rissa fra il giovane fuggitivo identinficato poi come N.R. di 19 anni. A raccontare quanto è accaduto è stato lo stesso 34enne derubato poco prima, il quale, subito dopo il furto ha seguito il giovane ladro.

Quest’ultimo avrebbe utilizzato il catenaccio rubato per aggredire uno degli altri giovani presenti davanti al Lioy, urlandogli ‘ti ammazzo’ e scagliandogli contro la catena fortunatamente senza colpirlo. Questi, per difendersi, si è slacciato la cintura e l’ha impugnata per evitare i colpi.

Sul posto nel frattempo sono arrivate e volanti della questura a sirene spiegate. Il gruppo di giovani si è subito dileguato, ma il 19enne autore del furto è stato fermato poco lontano in corso Fogazzaro assieme ad un complice minorenne di origine guineana. E’ stato denunciato per furto con destrezza e minacce aggravate verso ignoti, non essendo nota l’identità dei giovani presenti davanti al Lioy. Potrebbero essere fondamentali, per il riconoscimento, le immagini di videosorveglianza presenti in zona.

Il minore fermato è stato affidato al Villaggio Sos. Si tratta di un cittadino guineano di 17 anni.