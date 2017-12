VICENZA – Furti al Pam e Interspar: denunciata donna di Castelgomberto e 21enne (con liquori nelle mutande)

Una donna di Casteglomberto è stata denunciata ieri mattina poco prima di mezzogiorno per tentato furto aggravato. Si tratta di B.P, 53enne con precedenti per reati predatori. Era stata notata da un addetto alla sorveglianza in borghese del supermercato PAM di viale Trento aggirarsi in modo sospetto tra gli scaffali. La donna portava con sé un borsone di grandi dimensioni e aveva iniziato ad inserirvi articoli di informatica e accessori per cellulare strappando i dispositivi antitaccheggio. E’ stata fermata all’uscita. Aveva asportato merce per 224,45 euro. Sul posto sono state chiamate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza e la 53enne è stata denunciata.

Tentato furto anche all’Interspar di viale Roma, dove un 21enne, italiano di origini rumene residente a Padova, aveva asportato una bottiglia di Jagermeister e una di Baileys (importo complessivo di 25 euro) nascondendole maldestramente sotto i pantaloni nel basso ventre. La cosa non è passata inosservata ad un addetto alla sorveglianza, che l’ha fermato. E’ stato denunciato per tentato furto.