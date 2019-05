VICENZA – Fuoco in deposito materiale ferroso (VIDEO)

Alle 13:30, circa i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Marosticana a Vicenza all’interno di un’azienda di smaltimento rifiuti industriali per l’incendio di un cumolo di materiale ferroso. I pompieri accorsi dalla sede centrale con due automezzi hanno spento le fiamme di un deposito molto circoscritto di residui di lavorazione ancora da selezionare per lo smaltimento finale. Tutto il materiale è stato poi smassato per escludere eventuali altri focolai. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da qualche arco elettrico formatosi nel cumulo depositato sono al vaglio dei vigili del fuoco. le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.