VICENZA – Fugge dagli orrori della Libia, ma spaccia cocaina a Vicenza

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato nell’agosto del 2015. Aveva raccontato di aver attraversato l’inferno libico nella lunga strada per arrivare in Europa. Nel dicembre 2015 aveva poi ottenuto il permesso di soggiorno in Italia. Ieri è stato arrestato dalle volanti della Polizia di Stato di Vicenza dopo essere stato fermato dai militari dell’esercito di stanza a Vicenza.

Si tratta di Osobase John Osomuire, 27enne nigeriano. I militari i transito vicino a via dell’Ippodromo hanno notato che vi era una colluttazione in corso nella zona dello spaccio a ridosso di piazzale Bologna, fra due persone di colore. Sono quindi intervenuti. Uno dei due è riuscito a dileguarsi, mentre Osomuire è stato fermato. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno proceduto ad una perquisizione. L’uomo era in possesso di otto ovuli di cocaina per un totale di 1,45 grammi. Non solo. Ad una più approfondita perquisizione in questura, è stata rinvenuta anche marijuana, che il giovane nascondeva all’interno dei calzini.

Osomuire è stato così arrestato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

La polizia ha proceduto alla sua completa identificazione e la sua posizione in Italia è stata ‘aggiornata’ dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che sta procedendo da tempo ad un attento monitoraggio di tutti i soggetti stranieri che gravitano nella zona del centro e non solo, per rilevare situazioni di irregolarità e segnalare alle commissioni territoriali che hanno concesso gli status di rifugiato eventuali crimini commessi dai soggetti controllati.

Osomuire è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto qualche giorno fa. Per legge, ha a disposizione 60 giorni per chiederne il rinnovo. Tale rinnovo è però soggetto alla permanenza dei requisiti di rifugiato. L’arresto di ieri probabilmente compromette irrimediabilmente la sua possibilità di un rinnovo e, di fatto, diventerà espellibile.