Vicenza-Frosinone, gemellaggio riuscito

Grande partecipazione per la prima giornata di gemellaggio tra Coldiretti Frosinone e Vicenza. Uno scambio culturale ed enogastronomico perfettamente riuscito quello che è stato suggellato nel weekend al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza.

Protagonisti, infatti, sono stati gli agricoltori ciociari, che in virtù di un gemellaggio stretto lo scorso anno con Coldiretti Frosinone, hanno portato a Vicenza delle straordinarie tipicità.

Nei banchi del mercato, quindi, è stato possibile degustare e portare a casa le tradizionali mozzarelle di bufala, la porchetta romana, i taralli, l’olio evo e scoprire lo straordinario mondo delle agri-bomboniere.

“Siamo felici di rinnovare l’amicizia con gli agricoltori di Frosinone – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – in quanto riteniamo importante condividere il loro impegno nelle produzioni di qualità e far conoscere ai vicentini colore che producono degli alimenti che in terra veneta vengono spesso messi in tavola, magari in occasione di serate particolari con amici o, più semplicemente, in famiglia. Una cosa è certa: il cibo crea allegria. E quando è buono l’entusiasmo e la soddisfazione del palato vanno alle stelle”.

Sabato mattina i vicentini hanno apprezzato prodotti ed armonia che gli amici ciociari hanno portato al mercato di Vicenza, stabilendo un rapporto diretto con i consumatori vicentini.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica è operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 13.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

