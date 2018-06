Forza Italia (Rucco Sindaco) in visita al canile di Gogna

Una delegazione di Forza Italia Vicenza con alcuni dei candidati della lista che si presentano alle comunali il prossimo 10 giugno, si è recata venerdì al canile comunale di Gogna. A capo della delegazione il coordinatore cittadino MatteoTosetto, e i candidati Elisabetta Gardini (europarlamentare) e Luca Poncato (avvocato). “Prestare attenzione e impiegare risorse per gli animali di affezione e per il mondo animale in genere in città”, hanno spiegato i tre esponenti di Forza Italia, “significa portare maggiore benessere ai cittadini”. L’avvocato Poncato in particolare ha sottolineato come sia importante gestire le colonie feline che esistono sul territorio comunale e che per ora sono in mano solamente al volontariato: c’è bisogno di una campagna di sterilizzazione coordinata con i servizi veterinari. Gardini, Tosetto e Poncato hanno sottolineato i punti del programma di Forza Italia Vicenza condivisi dal candidato Sindaco Francesco Rucco sul tema dell’attenzione per gli animali in città: il primo riguarda l’istituzione di un ufficio comunale di coordinamento delle attività di tutela delle specie animali presenti sul territorio comunale e di vigilanza, a mezzo degli organi competenti, sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e dull’abbandono. Altro punto riguarda la volontà di istituire un servizio di aiuto al cittadino per la gestione dell’animale domestico: il pensiero va alle persone sole che a volte impossibilitati per ragioni di salute anche temporanee hanno bisogno di un aiuto per ospitare il cane o il gatto. Forza Italia vuole anche istituire il gattile comunale che oggi non esiste, ma anche rimodulare la convenzione per la gestione del canile: le risorse pubbliche paiono evidentemente sottostimate! Infine va realizzata una regolamentazione per un corretto utilizzo delle aree verdi dedicate ai cani e per la gestione (già citata) dei “gatti di colonia”.