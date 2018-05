VICENZA – Forza Italia e Rucco contro il Front Office in via Torino: “Tornerà in centro!”

di P.U.

Conferenza stampa davanti al Front Office di via Torino a Vicenza, aperto ieri, che ha portato per adesso 80 dipendenti fuori le mura e almeno 400 utenti al giorno. Nelle interviste video al segretario cittadino di Forza Italia, Matteo Tosetto e al candidato sindaco Francesco Rucco la posizione del Centrodestra. La scelta di spostare gli uffici, dicono, uccide il centro e i dipendenti protestano per una location scomoda e progettata male.