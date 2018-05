VICENZA – Formazione per le Fiamme Gialle con il software ‘Molecola’

Nei giorni scorsi sono stati conclusi due corsi di formazione on job, organizzati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, della durata di 3 giornate ciascuno e che hanno visto la partecipazione di 16 marescialli tratti dai reparti territoriali, sul software “Molecola” in grado di incrementare l’efficienza e la rapidità delle indagini contro la criminalità economico-finanziaria.

A prima vista potrebbe sembrare uno dei tanti sistemi informatici. Di quelli che “alleggeriscono la vita” e migliorano le capacità di un computer. Guardandolo e analizzandolo nei particolari si scopre subito, e senza difficoltà, che il nome è quello dei più azzeccati. “Molecola”, come quelle che compongono il più elementare sistema fisico.

In particolare, “Molecola”, che lavora utilizzando piattaforme applicative in ambiente web, si interfaccia ed arricchisce di preziose informazioni i risultati che emergono dal software di analisi relazionale in uso a tutte le forze di polizia. In pratica, individuato un soggetto che sulla scorta di elementi di criticità prefigurati risulta potenzialmente un prestanome, sono recuperati in modo rapido tutti i dati significativi (precedenti penali, di polizia e tributari, beni posseduti, conti correnti e flussi finanzieri, controlli di polizia ricevuti, ecc.) a lui riferibili compresi i risultati dell’analisi relazionale, ed in brevissimo tempo gli investigatori sono in possesso di una scheda in grado di radiografare esattamente il valore del soggetto nell’ambito dell’indagine in corso.

Ovviamente, se pur geniale e ultramoderno, non sostituisce, e mai sarà in grado di farlo, le competenze professionali di una Fiamma Gialla ma indubbiamente moltiplica la capacità di analisi di rischio del singolo Finanziere mettendo automaticamente a disposizione dell’investigatore un fascicolo informatico.

Il detective “Molecola”, da qualche tempo in uso dai Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, ha “testato” numerosi “soggetti a rischio” (tra persone fisiche e giuridiche) ed è stato efficacemente sperimentato sul campo in occasione, tra le altre, della segnalazione al Prefetto per applicare la misura interdittiva per pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della pizzeria “Il Gaglioppo“ di Trissino.