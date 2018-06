VICENZA – Formazione gratuita al CPV per il settore orafo

Dal 4 luglio al 13 settembre alla Scuola d’Arte e Mestieri quattro appuntamenti gratuiti

per valorizzare le eccellenze del settore orafo

A partire dal 4 luglio la Fondazione Centro Produttività Veneto organizza un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati alle aziende orafe del territorio con l’obiettivo di condividere e trasferire tecniche e strategie per valorizzare le eccellenze di un settore simbolo della qualità e della creatività Made in Italy.

Nel dettaglio, saranno quattro i workshop in programma: si comincia con l’incontro di mercoledì 4 luglio, dalle 14:00 alle 18:00, alla scoperta dei principi della fotografia digitale per imparare a fotografare correttamente i gioielli e ad utilizzare al meglio i software di elaborazione grafica e la macrofotografia. Martedì 10 luglio, dalle 9:00 alle 13:00, saranno approfondite invece le tecniche di visual merchandising per rendere più efficace la presentazione e la promozione dei gioielli. E ancora, giovedì 12 luglio, dalle 9:00 alle 13:00, sarà la volta della gestione delle relazioni commerciali con buyers nazionali ed internazionali. Giovedì 13 settembre infine, dalle 9:00 alle 13:00, si parlerà di fabbricazione digitale, macchine a controllo numerico e tecnologie CAD/CAM.