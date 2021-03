Vicenza for Children prepara tanti piccoli Paperi per Pasqua

Non esiste una Pasqua senza uova o senza colomba, così come non esiste una famiglia in cui i bambini non possano scartare l’uovo sognando la sorpresa più grande o il gioco più divertente.

Vicenza for Children, proprio per questo, ha messo a punto da tempo la campagna di raccolta fondi Pasqua 2021.

“Speravamo che si potesse festeggiare una Pasqua più vicina, colorata ed in cui il distanziamento sociale fosse solo un vecchio, brutto ricordo. Non è così, perciò abbiamo subito messo in campo fantasia e creatività per cercare di studiare una campagna di raccolta fondi in grado di rispondere alla forte esigenza di rendere disponibili risorse per la Sanità vicentina e per le famiglie che hanno dei “piccoli guerrieri” che stanno attraversando un percorso complesso”. Con queste parole la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico, lancia la campagna di raccolta fondi Pasqua 2021.

Le volontarie dell’Associazione si sono messe subito all’opera per predisporre i gadget di Pasqua, ma soprattutto per vestire a festa i Paperi. Tanti minuscoli vestiti, rigorosamente fatti a mano, infatti, hanno colorato i Paperi simbolo di Vicenza for Children ed emblema della raccolta fondi a favore della sanità vicentina e delle famiglie con piccoli che stanno attraversando un percorso di cure complesso.

Accanto all’adozione del Papero, progetto di punta dell’Associazione vicentina, in questo periodo Vicenza for Children, in collaborazione con Villafun for Children e Michele for Children, ha messo a punto la “Proposta di Pasqua 2021”, che consente di dare il proprio contributo di solidarietà, destinato ai progetti associativi in cantiere, nonché per fornire servizi di affiancamento alle famiglie con bambini e ragazzi in trattamento negli ospedali vicentini ed attrezzature sanitarie importanti per migliorare le condizioni di cura ospedaliere.

È possibile aderire alla “Proposta di Pasqua 2021” donando dai 5 ai 13 euro, a fronte dei quali si potranno avere dei simpatici gadget da donare ai propri bambini, per la famiglia o gli amici.

L’adozione del Papero, però, rimane la priorità per Vicenza for Children. “Adottare un Papero – sottolinea la presidente Scarrico – significa non voltarsi dall’altra parte, quando si può fare qualcosa, di fronte a tanti piccoli malati e costretti ad affrontare delle prove difficili”.