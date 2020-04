Vicenza for Children: oltre 50mila euro donati per combattere il Coronavirus

Sempre disponibili, aperti all’ascolto e pronti a rispondere per la solidarietà locale. Questo, in estrema sintesi, il motto che ispira l’azione quotidiana di Vicenza for Children, tra le prime associazioni ad essersi messe in moto per rispondere ai numerosi bisogni emersi dall’epidemia Covid-19.

Il risultato? Oltre 50mila euro donati in due mesi per garantire il corretto funzionamento degli ospedali vicentini e non solo. “Abbiamo risposto immediatamente all’emergenza – spiega la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – raccogliendo fondi per questa urgenza che ha preso in contropiede tutti. Siamo riusciti a trasmettere sicurezza, perché siamo abituati a farlo operando ogni giorno negli ospedali al fianco dei bambini e delle famiglie, per il loro bene, a 360 gradi. Continueremo a farlo, ma per ora abbiamo deciso di rispondere anche all’importante appello che la città di Vicenza ci ha rivolto per dare un aiuto”.

I numeri delle donazioni sono decisamente importanti: un ventilatore polmonare, più di 3000 mascherine, poco meno di 500 visiere. Ed ancora: 567 colombe donate nel periodo pasquale, nell’ambito del progetto “Un pensiero dolce”, 180 cuffie per il personale sanitario ed oltre 300 sacchetti-merenda consegnati al personale confinato.

Vicenza for Children è un’associazione di volontariato nata da e per le famiglie con bambini in trattamento negli ospedali vicentini, con l’intento principale di sostenere le strutture sanitarie nell’acquisto di materiale e strumentazioni necessarie per far fronte alle diverse necessità che si presentano.

“In questo particolare momento di fragilità per il nostro territorio – conclude la presidente Scarrico – abbiamo pensato di estendere il nostro impegno a tutta la popolazione. Il Coronavirus ha travolto tutti, scombinando i ritmi e la società, quindi non potevamo non rispondere pensando alle famiglie complessivamente intese”.