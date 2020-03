“Vicenza For Children” lancia un appello per il sostegno e la tutela della salute di tutti

“In questo momento di grave emergenza un pensiero particolare va a tutti i nostri bambini prematuri ed oncologici, che non possono essere attaccati dal coronavirus, ma anche e soprattutto a tutte le persone che devono lavorare”. Con queste parole la presidente di Vicenza For Children, Coralba Scarrico, interviene sollecitando la collettività ad una meticolosa attenzione sul rispetto delle norme governative e quelle del buon senso di ciascuno di noi. “Chiediamo ai datori di lavoro ed ai responsabili di ogni attività – sottolinea la presidente Scarrico – di fornire tutti di mascherine, guanti in lattice e gel antisettico, per la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori e, di conseguenza, di familiari, parenti e conoscenti per il bene di tutta la comunità”.

“Ci sono tanti lavoratori che non possono staccare la spina e rimanere a casa protetti – conclude la presidente Scarrico – altri che svolgono eroicamente attività di supporto civico o di sostegno privato e, per questo, ogni giorno rischiano il contagio e la diffusione del virus. Siamo vicini e riconoscenti a questi “Eroi del momento”, perciò auspichiamo vivamente che le autorità competenti continuino ad effettuare controlli sul territorio e nelle aziende, per non precludere e vanificare le attenzioni e la collaborazione che in molti, anzi moltissimi, vicentini responsabilmente stanno riservando a questo difficilissimo momento”.

“Coraggio, ce la faremo! Tutti insieme niente è impossibile!”