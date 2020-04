Vicenza for Children: la solidarietà corre in corsia grazie alla generosità dei vicentini

La solidarietà corre in corsia. Vicenza for Children continua a raccogliere donazioni per far fronte a questo difficile momento di difficoltà per l’intero Paese, ma anche per il territorio vicentino, colpito senza esclusione dal Coronavirus.

“Il flusso di donazioni è stato costante – spiega la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – e visto il momento di particolare emergenza e ciò che sta accadendo anche nel nostro territorio, ci siamo fin da subito messi a disposizione per fornire immediate risposte ed i materiali richiesti”.

Vicenza for Children è un’associazione di volontariato nata da e per le famiglie con bambini in trattamento negli ospedali vicentini, con l’intento principale di sostenere le strutture sanitarie nell’acquisto di materiale e strumentazioni necessarie per far fronte alle diverse necessità che si presentano.

“In questo particolare momento di fragilità per il nostro territorio – aggiunge la presidente Scarrico – abbiamo pensato di estendere il nostro impegno a tutta la popolazione. Il Coronavirus ha travolto tutti, scombinando i ritmi e la società, quindi non potevamo non rispondere pensando alle famiglie complessivamente intese”.

Vicenza for Children si è subito attivata e tra le prime donazioni ha messo a disposizione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza un ventilatore polmonare, dei tablet per garantire ai ricoverati con il Coronavirus di poter mantenere il rapporto con i familiari, guanti, mascherine, visiere e camici. E con la collaborazione del Nursind, il sindacato maggiormente rappresentativo degli infermieri, ha acquistato un macchinario per intubare.

Tra le numerose aziende che hanno collaborato in questa gara della solidarietà, Lactalis Nestlè ha donato 2000 bottiglie d’acqua, Galbani un importante quantitativo di formaggi, Italian Exibition Group delle mascherine pediatriche.

Antonella e Carla, due volontarie di Vicenza for Children, con tessuti donati dall’azienda Cuccariello Tessuti di Villalta, hanno realizzato quasi 200 cuffiette distribuite agli ospedali di Vicenza e Santorso.

Ed ancora, l’azienda Scudella Luigi di Vicenza ha donato 2000 mascherine a Vicenza for Children ed altre 1000 al carcere di Vicenza, per tramite della stessa associazione vicentina.

“Ora siamo impegnati a 360 gradi nella realizzazione dei “Pasti in corsia” – conclude la presidente Scarrico – un’iniziativa che ci vede in prima linea nel cercare di lenire un po’ gli sforzi del personale e garantire un minimo di ristoro con delle borsette contenti una merenda fresca e pronta per il consumo. Finora abbiamo consegnato quasi 300 pasti nei diversi reparti degli ospedali di Vicenza e Santorso e proseguiremo nel lavoro intrapreso”.

Le aziende che hanno contribuito a realizzare i “Pasti in corsia” sono: Maxi sup di Quinto Vicentino, Galbani, Lactalis Nestlè, Coca Cola, Brazzale di Zané, La Centrale del latte di Vicenza, New Fruit mercato ortofrutticolo, Cioccolateria Valentina, Panificio Zuccon, Melegatti, Pasticceria Poggiana, Maistrello Marta D.I., Pasticceria Bolzani, GPS Bags e La Preferita srl in collaborazione con Acqua Recoaro.

E tra i testimonial di Vicenza for Children vogliamo ricordare: Luca Rigoldi (pugile), Nina Lena e Nino Sutera primo ballerino della Scala.