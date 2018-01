VICENZA – Finisce fuori strada, ferito anziano

Alle ore 20.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Lobia a Vicenza per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita nel fossato adiacente la carreggiata: ferito il conducente. I pompieri congiuntamente al personale del Suem 118 hanno soccorso l’anziano alla guida della Fiat Panda, che è stato portato in ospedale per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.