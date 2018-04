VICENZA – Finanzieri di Arzignano intercettano vendita bici usate

Alle prime ore dellalba del 14 aprile scorso, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di finanzieri in servizio di pubblica utilità 117 hanno proceduto al sequestro penale di due biciclette provento di furto e in procinto di essere rivendute.

La zona interessata dalloperazione della Guardia di Finanza è quella di Vicenza, in via San Lazzaro. I militari del 117 della Compagnia di Arzignano, nel corso di tale servizio, hanno notato un soggetto che, in sella ad una bicicletta, ne stava trainando una seconda occupando la parte centrale della carreggiata.

Viste le circostanze e i movimenti incerti, causati dalla guida con una sola mano, i Finanzieri decidevano di sottoporlo a controllo. Lo stesso, quindi, veniva identificato in M. I., classe 1993, di origine rumena.

Dopo un primo tentennamento e alcune risposte evasive, lo straniero, portato negli uffici della Compagnia di Arzignano, ammetteva di aver acquistato le due biciclette – per la modica cifra di 30 euro – in Campo Marzo, il giorno prima, da un connazionale non meglio identificato, il quale gli aveva riferito che si trattava di beni rubati.

La consultazione delle banche dati consentiva di appurare che il cittadino rumeno risultava pluripregiudicato per reati contro il patrimonio: numerose sono le informative nei suoi confronti, da parte delle varie Forze di Polizia, per furto (anche aggravato), ricettazione e danneggiamento.

Alla luce delle circostanze emerse, i militari, ravvisando lipotesi di reato di cui allart. 648 del Codice Penale (Ricettazione), sottoponevano a sequestro penale diniziativa le due biciclette, deferendo in stato di libertà lo straniero. Trattasi di una city bike e di una mountain bike, del valore complessivamente stimato di circa 400 euro.

Lattività di polizia giudiziaria svolta conferma il costante impegno dei militari di Corpo nel controllo del territorio e nel contrasto di tutte le possibili fenomenologie illecite che interessano la provincia di Vicenza.