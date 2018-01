VICENZA – Fidas: il 2017 chiude con il segno positivo

“Gli sforzi sono stati tanti, ma alla fine siamo riusciti a chiudere il 2017 con il segno più. È stato, come sempre negli ultimi anni, un lavoro condiviso e di squadra, che ha dato grande soddisfazione, al di la dei numeri, a significare che uniti e con una grande passione è possibile raggiungere importanti risultati, così come i progetti che abbiamo in cantiere e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi”. Con queste parole il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, è intervenuto ieri mattina, in occasione della conferenza stampa di bilancio dell’anno associativo 2017. Un anno in cui ci sono stati alti e bassi nelle donazioni, ma in cui i 22747 donatori vicentini (18014 attivi e 1646 nuovi, al 31 dicembre 2017) non hanno mancato di manifestare concretamente la propria disponibilità e generosità. Infatti, sono state messe a segno 30935 donazioni, 86 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con un saldo attivo del +0,28 per cento. “Può sembrare poco, ma è un dato positivo – sottolinea il presidente Morbin, in conferenza stampa con la squadra di Presidenza – e che manifesta una grande forza di volontà della squadra dirigente nel sollecitare la struttura organizzativa dell’Associazione. Ricordiamo, infatti, che Fidas Vicenza è costituita da Zone e Gruppi dislocati in tutta la provincia di Vicenza. Questi satelliti dell’Associazione sono dei veri e propri terminali attivi, radicati nel territorio e fortemente capaci di stimolare la generosità dei donatori, talvolta anche sollecitandoli e ricordando loro che donare significa anche fare prevenzione, quindi vivere meglio”. Delle 30935 donazioni conferite, 22543 sono stati di sangue intero, 6545 di plasma e 1847 di piastrine. Nel corso degli anni, le donazioni sono progressivamente diminuite, per effetto dell’invecchiamento dei donatori, non rimpiazzati in egual numero, purtroppo, da volontari attivi. “La ricerca di nuovi donatori di sangue non si arresta mai – spiega il presidente Morbin – ed i nostri giovani del Coordinamento Fidas Vicenza sono attivi e presenti a moltissimi eventi, così da promuovere il dono e raccogliere nuove promesse di donazione. Il loro lavoro è importante e sotto gli occhi di tutti, ma l’invecchiamento della popolazione e la crescente richiesta di sangue e derivati lo sono altrettanto. È una costante corsa che non ci vede perdenti, ma di certo non possiamo fermarci a tirare il fiato. Occorre continuare a correre, sempre più forte, perché ad afferrare il testimone sono i malati, che non possono aspettare”. A testimoniare l’impegno associativo è anche il Progetto Scuola, con oltre cinquemila studenti incontrati ogni anno, a tutti i livelli di studio, per promuovere il dono del sangue e sensibilizzare i giovani, fin da piccoli, alla solidarietà per il prossimo. All’orizzonte, però c’è anche un grande progetto, che fa seguito al Progetto Prenotazione, che oggi consente ai donatori di recarsi a donare su appuntamento. Si tratta della creazione di un’App per smartphone e tablet, che permetterà la prenotazione della donazione in mobilità, quindi azzerando completamente i tempi d’attesa e consentendo di prendere appuntamento in qualsiasi momento. Il 2018, però, sarà anche un anno ricco di interessanti appuntamenti, tra i quali, per citare quelli imminenti: la Stravicenza del 18 marzo, che vedrà Fidas Vicenza tra i primi sostenitori, la presenza al Mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti il 17 febbraio, l’incontro Tempo… di donare, in collaborazione con Confartigianato Vicenza, e che vede quale ospite Marco Rabito, divulgatore scientifico, esperto di previsioni del tempo ed opinionista di TvA Vicenza. “Quest’anno sarà anche introduttivo degli eventi che porteranno al 60° di fondazione di Fidas Vicenza. Attendiamo con emozione questo momento – conclude il presidente Morbin – ed a maggio 2019 realizzeremo un grande evento, che vedrà il coinvolgimento di tutto il mondo associativo, della società vicentina e delle istituzioni locali”.