VICENZA – Festa della famiglia alla Centrale del Latte

Torna domenica 27 maggio l’appuntamento con la “Festa della Famiglia” targata Centrale del Latte di Vicenza. In programma visite guidate, laboratori creativi e di cucina, degustazioni e tante altre attività che coinvolgeranno grandi e piccoli.

In occasione del decimo anniversario dello stabilimento, torna domenica 27 maggio la “Festa della Famiglia” della Centrale del Latte di Vicenza, giornata dedicata ad adulti e bambini interessati a scoprire come nascono il latte e gli altri prodotti della Centrale. A disposizione del pubblico oltre ad un’area giochi e un’area dedicata al pascolo, tante attività: degustazioni, visite didattiche, laboratori creativi e di cucina. La “Festa della Famiglia” sarà anche l’occasione per festeggiare il decimo anniversario dello stabilimento. Appuntamento presso lo stabilimento della Centrale del Latte di Vicenza in Via Faedo 60 (zona Vicenza Est) dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Edoardo Lano, Direttore della Centrale del Latte di Vicenza, ha dichiarato: «La Festa della famiglia è una tradizione, nata per consolidare il forte legame che ci lega al territorio e per promuovere un rapporto di fiducia e trasparenza con i consumatori. Desideriamo aprire le porte del nostro moderno stabilimento per condividere con le famiglie la qualità, la freschezza e la sicurezza dei nostri prodotti. Un’occasione unica per scoprire “la Via del Latte”: dalla raccolta al confezionamento».

La “Festa della Famiglia” sarà una giornata di visite guidate alla scoperta dei segreti del ciclo del latte grazie all’esperto personale che ogni giorno segue le fasi della lavorazione dei prodotti e che accompagnerà i visitatori nel cuore dei reparti produttivi della Centrale del Latte di Vicenza.

Tante le attività divertenti ed educative che animeranno la giornata. In programma divertenti quiz, laboratori creativi ideati da “Ardea”, Associazione per la didattica museale di Vicenza, grazie ai quali scoprire il latte nell’Arte e laboratori di cucina per bambini a cura de Il Mondo di Bu che insegnerà ai più piccoli ricette semplici e veloci per una sana colazione. Inoltre, dopo il successo ottenuto nelle edizioni precedenti, torna l’area dedicata al pascolo di due esemplari da esposizione di bovini di razza Frisona Italiana.

Non mancheranno golose degustazioni e sconti speciali: sarà offerto a tutti un cono di panna o di yogurt e si potranno acquistare i prodotti direttamente in Centrale a prezzi scontati. Per tutta la giornata, inoltre, i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili e scoprire i giochi di un tempo grazie a Ludobus.

Per informazioni tel. 0444 239811 e www.centralelattevicenza.com