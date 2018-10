VICENZA – Ferrovieri, domenica temporanee modifiche alla viabilità

Domenica 14 ottobre il Gruppo alpini Giuriolo – sezione di Vicenza “Monte Pasubio” festeggerà il 15° anniversario della fondazione e inaugurerà la nuova sede.

Il corteo percorrerà la zona dei Ferrovieri ed in particolare le seguenti vie che tra le 10.40 e le 11 circa saranno interessate da un blocco a vista: via Baracca (partenza), via Giaretta, viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Rismondo fino al centro civico dove verrà inaugurata la nuova sede. Possibili rallentamenti in viale Sant’Agostino, dall’intersezione con via dell’Industria a via Vaccari, in entrambe le direzioni.