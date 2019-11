VICENZA – FdI: “Coinvolgere negli eventi tutti i commercianti della città, non solo il centro”

Con una nota Roberto D’Amore, Capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, interviene sul fronte degli eventi organizzati in città, annunciando un’interrogazione all’amministrazione Rucco, sostenuta da Fratelli d’Italia.

“Nell’ultimo anno e mezzo -recita la nota- abbiamo assistito ad un intensificarsi degli eventi nel centro storico di Vicenza. Se da un lato questo ha riportato i cittadini nelle nostre piazze, come Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe, non ha avuto lo stesso effetto in altre zone del centro storico e in particolare nei quartieri della città. In un’ottica che guarda ai quartieri e alle periferie come luoghi di aggregazione del vivere quotidiano e che vede nei commercianti che le animano il motore di questa aggregazione, noi di Fratelli d’Italia abbiamo provveduto a depositare un’interrogazione nella quale chiediamo all’amministrazione come intenda coinvolgere anche i commercianti delle zone al di fuori del centro storico negli eventi e negli avvenimenti che caratterizzeranno il calendario cittadino da qui in poi”.