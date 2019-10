VICENZA – FAR VOTARE I SEDICENNI? SÌ, NO, FORSE…

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In questi giorni si è tornati a parlare della possibilità di allargare il diritto di voto ai maggiori di 16 anni. Dato che mentre il paese invecchia i giovani mostrano tanto interesse per il futuro del nostro pianeta, sostiene qualcuno, perché non dare loro la possibilità di votare così che possano concretamente contribuire a deciderlo? Sentiamo cosa ne pensano i Vicentini. Il servizio di Ottavia Castegnaro.