VICENZA – FAMU: Famiglie al Museo a Villa Valmarana

Le attività didattiche e laboratoriali, adatte a genitori e a bimbi e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età, si svolgeranno a partire dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei parchi e nelle sale affrescate della Villa. Per chi viene a far visita al mattino, dalle 10.00 alle 13.00, ci sarà la possibilità di visitare il grande parco della foresteria solitamente chiuso al pubblico e di creare un piccolo erbario. Dalle 13.00 alle 15.00 si potrà accedere liberamente alla nuova sala immersiva della palazzina per scoprire la storia della Villa tramite video, immagini e musiche originali dell’epoca. Infine dalle 15.00 alle 18.00, le famiglie potranno ascoltare la leggenda della principessa Layana e dei nani in pietra realizzando un piccolo manufatto.