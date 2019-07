VICENZA – Ex night viene occupato, fermata una persona

Le volanti della polizia di Stato con il Reparto Prevenzione Crimine è intervenuta nell’ex night club Plaza di via Lanza a Vicenza (zona Auchan). Un residente in zona ha infatti segnalato strani movimenti vicino al locale, che da qualche tempo è chiuso.

Assieme alla polizia, in sopralluogo, l’amministratore della proprietà, che ha sede a Lecce (Angifra) e un fabbro, chiamato da quest’ultimo.

Durante l’ispezione è emerso che una delle finestre era stata rotta e che alcuni individui erano entrati nell’edificio. Si tratta di un ampio locale con molte stanze vuote. Sono stati ritrovati giacigli e tutto l’armamentario per fumare droga (narghilé fatti con bottiglie di plastica). Hanno poi trovato un individuo, il tunisino T.T. di 39 anni, noto alle forze dell’ordine, pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio e non in regola con il permesso di soggiorno. E’ stato segnalato all’Ufficio Immigrazione