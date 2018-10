VICENZA – Ex Centrale del latte, Cicero: “Imminente l’avvio del cantiere”

“Stia tranquilla la consigliera Balbi e, soprattutto, stiano tranquilli i vicentini: l’avvio del cantiere presso l’ex Centrale del Latte di via Medici è imminente.” L’assessore alle Infrastrutture Claudio Cicero interviene sul paventato ritardo del cantiere, evidenziato in questi giorni dalla consigliera comunale Cristina Balbi. “Per prima cosa credo che ci vorrebbe un po’ di pudore: dichiarare che il cantiere avrebbe dovuto avviarsi a giugno e attribuire poi le colpe ad un’amministrazione eletta il 10 di quello stesso mese dimostra quanto la polemica politica offuschi anche le menti migliori. Nel merito, però, voglio rassicurare tutti: il primo step del cantiere, con le bonifiche belliche, è in fase di avvio. Vi è qualche ritardo, dovuto anche alla necessità, da parte nostra, di prendere in mano tutta la complessa gestione dei lavori pubblici lasciata proprio dall’ex assessore Balbi. La ditta che effettuerà la bonifica bellica, assai delicata dato il contesto, è già stata individuata e incaricata, e il contratto è firmato. Sono già avvenute inoltre alcune piccole demolizioni all’interno dell’area, necessarie proprio ad operare la bonifica e sono in corso in questi giorni le richieste della ditta per ordinanze e deroghe rumore. Il cronoprogramma non subirà variazioni”.