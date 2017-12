VICENZA – Evade dai domiciliari: arrestato e rimesso ai domiciliari

Vicenza – Agli arresti domiciliari, sorpreso al di fuori dell’abitazione. Arrestato.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza, alle 02.30 circa del 21 dicembre 2017, traevano in arresto nella flagranza di reato di evasione il cittadino nigeriano Lucky Akindele Lucky, 33enne, domiciliato in città in via Cappello, poiché veniva sorpreso in compagnia di una connazionale mentre si trovava all’esterno dell’abitazione laddove l’Ufficio di Sorveglianza di Verona aveva disposto gli arresti domiciliari a seguito di attività di indagine avviata in passato nei suoi confronti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata, durante il rito direttissimo, lo stesso veniva condannato ad 8 mesi di reclusione e contestualmente venivano disposti gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.