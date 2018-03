VICENZA – Evade dai domiciliari, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della locale Stazione Carabinieri, nel pomeriggio di ieri 21 marzo 2018, davano esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Venezia, nei confronti di Simone Cavazza, 34enne, residente a Vicenza, con precedenti, il quale già sottoposto agli arresti domiciliari si rendeva responsabile, in diverse occasioni, del reato di evasione, motivo per il quale veniva richiesta la custodia cautelare in carcere.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa” del capoluogo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.