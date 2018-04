VICENZA – Evade dai domiciliari, arrestato

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno arrestato ieri Crismaru Serghei 30enne, residente a Vicenza, con precedenti di polizia. Nonostante infatti fosse sottoposto agli arresti domiciliari, nella tarda serata del 1 aprile scorso era stato sorpreso dai militari all’esterno di casa sua e, pertanto, indagato per evasione. Per questo motivo è stata richiesta la revoca degli arresti domiciliari ed è stato accompagnato in carcere.