VICENZA – “Eureka!”, 300 bambini di 11 scuole scienziati per un giorno

È il tema della “Meccanica” al centro della sesta edizione di “Eureka! Funziona!”, concorso formativo dedicato ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, promosso a livello nazionale da Federmeccanica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e proposto in provincia da Confindustria Vicenza. Torna quindi venerdì 20 aprile 2018, alle 8.45, al Teatro Astra di Vicenza, l’evento finale in cui i 18 team di giovanissimi studenti, provenienti da 11 scuole della città e della provincia, presenteranno, ad oltre 300 bambini, i loro lavori: ovvero un giocattolo costruito sulla base di un “kit” di materiali proposti dagli Industriali che, oltre a riferirsi al tema della meccanica, debba anche essere in grado di muoversi I team sono composti da 4-5 studenti che nelle scorse settimane si sono messi alla prova sia nella fase di progettazione, sia in quella di realizzazione oltre che per l’esposizione del “prodotto finito” che avverrà in occasione della finale dell’Astra, moderata da Corrado Boldi Cotti di Teatro Educativo. Il vincitore del concorso sarà scelto da una giuria composta da Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente di Confindustria Vicenza con delega all’Education; Pietro Sottoriva e Andrea Visentin, imprenditori componenti della Commissione Scuola di Confindustria Vicenza; Giovanni Boschetti, docente di robotica industriale dell’Università di Padova a Vicenza e Giuliana Cavaggioni, rappresentante dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica nonché responsabile del progetto nazionale Science Under 17.

A concorrere, saranno i bambini delle scuole: “Suor Maria Elisa Andreoli” (Agugliaro) dell’I.C. Palladio; “San Giovanni Bosco” e “San Giuseppe” (Cassola) dell’I.C. Marconi; “Guglielmo Marconi” dell’I.C. Schio 2 Fusinato; “Talin” dell’I.C. Thiene; “Zanella” (Vicenza) dell’I.C. Muttoni 6; “Arnaldi” dell’I.C. Vicenza 1; “Gonzati” dell’I.C. Vicenza 2; “Pertini” dell’I.C. Vicenza 3; “Pasini” dell’I.C. Vicenza 7 e “Levis Plona” (Vicenza) della Fondazione Levis Plona.