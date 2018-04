VICENZA EST/GRISIGNANO – Scontro in autostrada tra 4 tir: 1 morto. Caselli chiusi e 12 km di coda

Ancora un incidente gravissimo tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano questa mattina intorno alle 7.30. All’altezza delle gallerie, per cause ancora in corso di accertamento, quattro tir si sono tamponati violentemente. Niente da fare per uno dei 4 autisti, quello nell’ultimo tir coinvolto nello scontro: dopo essere stato estratto dalla cabina dai pompieri e nonostante il Suem subito sul posto, è deceduto per le gravi ferite riportate nel tremendo scontro. Chiuso il casello in entrata di Vicenza Est, auto su una sola corsia e 12 km di coda. Chiuso anche il casello di Grisignano. Traffico in tilt. Ripercussioni anche nelle strade cittadine secondarie.