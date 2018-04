VICENZA EST/GRISIGNANO – Scontro tra tir in autostrada, in corso l’intervento di recupero dei mezzi (Foto e video)

E’ ancora in corso l’intervento di recupero dei 3 tir che si sono scontrati stamattina alel ore 7.30 in autostrada all’altezza delle gallerie in direzione Milano tra Grisignano e Vicenza Est. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l’ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti dei primi due mezzi tamponatesi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Il traffico fortemente rallentato scorre al momento su una corsia ed è obbligatoria l’uscita al casello di Vicenza est. Il Comune di Vicenza segnala che tutta la viabilità nei pressi del casello di Vicenza Est e viale Annency (tangenziale sud) risulta congestionata e che la situazione permarrà almeno per l’intera mattinata.