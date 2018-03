VICENZA – Esplode la primavera al mercato coperto

Primavera nel piatto ed anche per lo sport. Potrebbe essere questo lo slogan del prossimo weekend al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza. In via Cordenons n. 4 a Vicenza, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, il sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13 verrà proposto il tradizionale mercato coperto, sempre molto apprezzato dai consumatori vicentini, che colgono l’occasione per fare la spesa ed al contempo visitare l’incantevole centro storico della città. “La primavera è arrivata, almeno guardando il calendario – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – quindi abbiamo pensato di celebrarla con i prodotti tipici di stagione che i vicentini portano in tavola. E si tratta delle eccellenze del nostro territorio, raccolte poche ore prima di arrivare al mercato dagli agricoltori vicentini o, comunque, prodotti in aziende del territorio, nel rispetto del benessere animale e con la massima attenzione alla qualità”. Nel fine settimana sarà possibile, il sabato, sperimentare delle degustazioni guidate dei prodotti tipici della nostra terra, proposti direttamente dai produttori di Campagna Amica. Domenica, invece, protagonisti saranno dei giovani calciatori vicentini, che sfileranno in corso Palladio, fino ad arrivare nell’area del mercato coperto di Campagna Amica, dove verrà proposto un originale aperitivo a km zero, il cui ricavato sarà interamente devoluto ai giovani talenti sportivi del calcio vicentino. Sarà anche possibile, a partire da questo sabato, fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, forniranno informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.