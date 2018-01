VICENZA – Entra in pizzeria, via la borsa con 500 euro

Sono bastati pochi minuti, il tempo per entrare in pizzeria e prendere le pizze che aveva ordinato, per trovarsi una brutta sorpresa.

Una vicentina di 52 anni, E.F,, ha denunciato alla polizia di Vicenza il furto subito poco prima delle 20 di ieri sera davanti alla pizzeria X Giugno di viale X Giugno a Vicenza, ai piedi di Monte Berico. La donna, dopo essere entrata nel locale, è uscita nuovamente per prendere la borsa lasciata nell’auto parcheggiata lì fuori. Uscita, ha trovato il vetro dell’auto infranto. La borsa, con all’interno un portafogli contenente documenti e 500 euro, era stata portata via.