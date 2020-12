Vicenza entra nell’anagrafe nazionale: ecco cosa cambia dal 9 dicembre

Dal 9 dicembre Vicenza entra nell’anagrafe nazionale

Si potranno richiedere certificati anche in Comuni diversi da quello di residenza

Dal 9 dicembre il Comune di Vicenza entra nella rete dell’anagrafe nazionale delle persone residenti. Si tratta di un sistema integrato, la cui introduzione è obbligatoria per legge, che consente ai Comuni di svolgere servizi anagrafici, di consultazione ed estrazione dati, evitando duplicazioni di comunicazione fra le pubbliche amministrazioni, con garanzia di maggior sicurezza, qualità e uniformità del dato anagrafico.

Per i cittadini, sul piano pratico, il passaggio all’anagrafe nazionale si traduce nella possibilità di chiedere certificati anagrafici anche in Comuni diversi da quello di residenza, purché facciano parte del sistema integrato a cui oggi risultano aver già aderito circa 6900 enti.

Il passaggio formale del Comune di Vicenza all’anagrafe nazionale (ANPR) avverrà formalmente tra il 4 e il 7 dicembre, al termine di un percorso tecnico e burocratico durato alcuni mesi a cui hanno collaborato gli addetti dei servizi coinvolti.

Per consentire tale passaggio il 4 dicembre dalle 10.30 e per tutta la mattinata del 7 dicembre gli sportelli anagrafici e di stato civile saranno chiusi al pubblico. Tutti gli appuntamenti previsti in quei giorni sono già stati riprogrammati nei giorni successivi. Saranno garantite le pratiche di seppellimento.

Per quanto riguarda i servizi online, la possibilità di accedere al portale del cittadino sarà sospesa dal 4 dicembre per qualche giorno (probabilmente per tutta la settimana prossima) , in attesa del benestare del Ministero dell’Interno per il ripristino della funzionalità.

Per il ripristino del servizio online di inoltro e verifica della propria pratica di cambio di residenza sarà invece necessario attendere alcune settimane.

L’invio telematico delle pratiche di residenza e cambio di abitazione può comunque essere effettuato tramite l’email uffanagrafe@comune.vicenza.it

(istruzioni al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/index.php/42722 )