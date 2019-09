Vicenza entra nella rete delle città Magellaniche

“La rete delle città Magellaniche è ben lieta di accogliere la città di Vicenza tra i suoi membri”. La notizia giunge dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che affiancato dal consigliere comunale vicentino, Valter Casarotto, in rappresentanza non solo del Comune ma anche dell’Associazione Pigafetto500, e del Console d’Italia a Siviglia, Carlos Ruiz Berdejo ha incontrato il sindaco di Siviglia, Juan Espadas, attuale presidente della rete delle città legate a Magellano. “Abbiamo incontrato il sindaco Espadas e i suoi collaboratori impegnati da anni nelle attività per il cinquecentesimo anniversario della prima Circumnavigazione del Globo e devo dire che l’accoglienza è stata particolarmente calorosa: la città di Antonio Pigafetta come abbiamo ripetuto sia io come il collega Valter Casarotto non poteva mancare tra i membri di questa associazione che unisce tutte le realtà toccate nel viaggio di Magellano e Sebastiano Elcano e a breve verrà attivato l’iter per avanzare la candidatura. L’essere membri di questa associazione comporta l’impegno a promuovere e divulgare la conoscenza della spedizione di Magellano, sostenere le ricerche e gli studi, attivare iniziative varie. Vicenza, da questo punto di vista, grazie all’associazione PIgafetta 500, è già operativa”. Ciambetti ha poi notato come “L’Andalusia è particolarmente impegnata in questa celebrazione e Siviglia, che con Lisbona alterna la presidenza della rete delle città magellaniche, ha realizzato uno splendido spazio espositivo nel quale si racconta in maniera innovativa la Circumnavigazione del globo. A giorni è previsto l’attracco sul molo prossimo all’antico arsenale sivigliano, della copia esatta della nave Victoria, ricostruita a grandezza reale, mentre il re di Spagna presenzierà all’inaugurazione di una mostra dedicata all’impresa: Antonio Pigafetta è un punto fondamentale anche nelle celebrazioni spagnole per cui la partecipazione vicentina è più che bene accolta anche in vista della richiesta avanzata all’Unesco del riconoscimento del viaggio di Magellano-Elcano come patrimonio immateriale dell’Umanità” Oggi (venerdì 6 settembre) Ciambetti incontrerà il sindaco di Cadice José Maria Gonzales Santos, per definire l’ingresso della città andalusa nella Associazione Via Querinissima che invece raccoglie le città, le regioni e i territori toccati o legati alla vicenda di Pietro Querini che nel 1431 naufragò nelle Isole Lofoten. Prima di recarsi a Sanlucar de Barrameda da dove il 20 settembre 1519 partì la spedizione magellanica e porto a cui fecero ritorno Sebastiano Elcano e Antonio Pigafetta il 6 settembre 1521. “Oggi a Sanlucar de Barrameda è festa grande: l’anniversario del rientro della Victoria è sentito. Il Legame tra il Veneto e l’Andalusia è profondo: i mercanti veneziani e le loro ‘mude’ facevano scalo a Cadice, toccavano Sanlucar, prima di avventurarsi verso le Fiandre e Londra. Oggi, la storia ci offre l’occasione di riallacciare i rapporti con l’Andalusia, rafforzando quel ponte che esiste già tra le nostre università e che può essere rafforzato. Io e il sindaco di Siviglia siamo assieme nel Comitato delle Regioni a Bruxelles e sappiamo bene come le realtà locali siano i migliori interpreti di una Europa ben diversa e ben più vicina ai cittadini di quella voluta e rappresentata dalla Commissione e dall’euroburocrazia: ci siamo ripromessi di lavorare assieme a Bruxelles partendo proprio da imprese eccezionali che, come nel caso di Magellano, videro una partecipazione transnazionale. La prima Circumnavigazione del Globo fu una impresa europea nel vero senso della parola e come tale va sostenuta e promossa”.