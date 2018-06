VICENZA – Elezioni:il vademecum per votare

Domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 si terranno le elezioni amministrative per la nomina del sindaco e del consiglio comunale di Vicenza. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

I dati sull’affluenza alle ore 12 e 19, il totale votanti alle ore 23 di domenica e lo spoglio in diretta delle schede saranno pubblicati sul sito del Comune alla pagina www.comune.vicenza.it/elezioni.

L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si terrà domenica 24 giugno 2018 sempre dalle 7 alle 23. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Come si vota

Possono votare i cittadini italiani e dell’Unione Europea (quest’ultimi devono aver già richiesto l’iscrizione nelle apposite liste aggiunte) residenti a Vicenza, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro domenica 10 giugno e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale.

Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione).

Gli elettori dovranno votare nella sezione elettorale che è indicata sulla facciata della tessera elettorale.

È possibile recarsi al voto anche con la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica. Ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

Nel caso in cui la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale. Si ricorda che è possibile utilizzare il sistema di prenotazione online. Ricevuta la scheda elettorale, l’elettore può esprime il proprio voto tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco, in questo caso il voto va soltanto al candidato sindaco; solo su una lista, in questo caso il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco ad essa collegato; sul nome di un candidato sindaco e su una lista che sostiene un altro diverso candidato.

È possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze, scrivendo il nome e cognome, o soltanto il cognome del candidato o dei candidati a consigliere comunale, a fianco della lista prescelta, alla quale i candidati votati devono appartenere. Nel caso l’elettore intenda esprimere due preferenze, è necessario che si tratti di candidati di sesso diverso tra loro e appartenenti alla stessa lista. Se l’elettore esprime due preferenze per candidati dello stesso sesso (entrambe le preferenze per candidati maschi o entrambe per candidate di sesso femminile), la seconda preferenza espressa sarà annullata.

Orari di apertura straordinaria degli uffici elettorale ed anagrafe

In occasione delle elezioni per il rilascio delle tessere elettorali (o dei duplicati o rinnovi), o dell’adesivo con indicato il nuovo seggio in cui votare, l’ufficio elettorale sarà aperto venerdì 8 e sabato 9 giugno, dalle 8 alle 18, e domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23.

Dovranno recarsi all’ufficio elettorale per il rilascio di una nuova tessera anche coloro che hanno esaurito gli spazi per il timbro che certifica il voto.

Per ulteriori informazioni: tel. 0444221430, 0444221432, 0444221429, 0444221433, fax 0444221431, email uffelettorale@comune.vicenza.it.

Sul sito del Comune nella sezione “In evidenza” alla voce “Elezioni del 10 giugno 2018” (http://www.comune.vicenza.it/amministrazione/elezioniamministrative2018.php) sono disponibili tutte le informazioni utili agli elettori.