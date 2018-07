VICENZA – Ecco tutti gli artigiani benemeriti

È stata ospitata al CUOA di Altavilla Vicentina ieri la cerimonia di consegna del riconoscimento “Fedeltà Associativa 2018” del Mandamento Confartigianato Vicenza, dedicato a quelle imprese che hanno raggiunto il traguardo di 40 anni di lavoro in cammino con l’Associazione.

Sono state una trentina le aziende premiate, realtà che hanno saputo superare difficoltà, ostacoli ed imprevisti, affidandosi alle loro capacità, innovandosi e adattandosi rapidamente alle nuove esigenze di mercato.

In una sala gremita (più di duecento i presenti, ndr) a testimonianza di quanto sia sentita la cerimonia, a dare il benvenuto è stato il presidente Mandamentale, Maurizio Facco: “Un ringraziamento particolare va a questi imprenditori che da quarant’anni guardano avanti assieme a Confartigianato e che quindi meritano l’elogio per la loro fedeltà e un omaggio per le capacità di fare impresa. Con professionalità hanno creato realtà imprenditoriali, hanno investito, cercato le risorse utili e, amalgamando il tutto, hanno dato vita ad aziende uniche e solide, contribuendo così anche al benessere della comunità e favorendo la crescita professionale di chi sta loro accanto. Uomini, donne, collaboratori, dipendenti cresciuti in azienda hanno condiviso con questi artigiani i valori dell’impresa, come l’impegno costante, il miglioramento continuo, la collaborazione, il sacrificio, la caparbietà e la bellezza dell’imparare”. “Confartigianato con questo riconoscimento – ha concluso Facco- vuol quindi dare loro risalto e ricordare i valori e la visione su cui si fonda, e su cui è nata, l’Associazione”.

“La presenza alla cerimonia di tante autorità onora i premiati e le loro aziende, confermando ancora una volta lo stretto legame e il dialogo costante tra le Istituzioni e la nostra Associazione, motivo per il quale gli artigiani confermano anche oggi la loro fiducia nella nostra organizzazione”, ha aggiunto il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo.

La cerimonia poi è entrata nel vivo con la consegna degli attestati.

Ed ecco i premiati: Arcugnano: Albino Bedin Pulitura Metalli di Alessandro Bedin (pulitura oggetti in metallo); Vittorio Tessaro (produzione sculture); Bolzano Vicentino: Valter Fabris (produzione astucci e cinturini in pelle); Soffio Stamp S.r.l. (forme per metalli); Caldogno: Falegnameria Bertoldo snc di Valentino e Alberto Bertoldo (laboratorio di falegnameria e carpenteria in legno); Camisano Vicentino: Galvanica Vicentina Snc Moreno e Alfio Filippi (produzione di oreficeria argenteria e bigiotteria e taglio pietre preziose); Costabissara: P.l.i.r.e. Lorenzo Pellattiero (impianti elettrici per l’edilizia); Creazzo: Girardello s.r.l. (impiantista); Giocondo Rinaldin falegnameria (produzione serramenti in legno); Dueville: C.a.v.i. Carraro S.n.c. Giuseppe Carraro & C. (riparazioni autoveicoli); Pasticceria Eros di Imelda Lorenzion (produzione di pasticceria); Isola Vicentina: Marcello De Rossi (barbiere); Longare: Cabrellon S.r.l. (stampi per l’industria dolciaria); Monticello Conte Otto: Ottica Rausse di Giorgio Rausse (ottico); Quinto Vicentino: Bruno Arcaro (produzione di botti in legno); Sandrigo: Sandro Cavaliere S.r.l. (autoriparazioni); Torri di Quartesolo: Autocarrozzeria Valter Zemin (carrozzeria); Maglierie Cascio di Giangi S.n.c. (produzione di maglieria e calze); Vicenza: Silvano Bruni (radiotecnico); Carrozzeria Stella di Flaviano Cattin & C. (carrozzeria); Panificio Zuccon S.n.c. di Zuccon Luigi& C. (panificio); Pasticceria Bolzani di Carlo Bolzani & C. S.n.c. (produzione di pasticceria); Alberto Pozzan (lavorazione del ferro); Luigino Trevisan & Figli S.n.c. (posa pavimenti). Pensionati Benemeriti: Giovanni Girardello (Brendola), Angelo Carretta (Longare), Giovanni Marchesin (Sandrigo), Giuseppe Bellotto (Vicenza).