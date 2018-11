VICENZA – Ecco la settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Cooperativa Sociale Insieme in collaborazione con l’assessorato al territorio, Aim Ambiente e S.I.A. (Servizi Igiene Ambientale) in occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti (17-25 novembre). L’iniziativa – sul tema “prevenire, gestire e ridurre i rifiuti pericolosi” – si colloca all’interno del più ampio progetto europeo Surface sullo sviluppo e diffusione di modelli di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclo, di cui il Comune di Vicenza è partner associato, e della campagna “Re-use more, throw less” organizzata dalla rete Rreuse che comprende le imprese sociali attive nel riuso, nella riparazione e nel riciclaggio.



Programma

Giovedì 22 novembre, alle 21, alla Cooperativa Insieme, in via dalla Scola 255 sarà proiettato il film “Gli Anni Verdi” (Italia 2018).

Sabato 24 novembre, dalle 15 alle 18, alla Cooperativa Insieme, in via dalla Scola 255, si terrà un laboratorio di realizzazione di addobbi natalizi in stoffa colorata con materiali di recupero messi a disposizione dalla Cooperativa sociale Insieme.

Domenica 25 novembre, alle 21, al Porto Burci, in contra’ dei Burci 27, si terrà una serata sul tema rifiuti della rassegna Revengers con la proiezione di Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm (USA 2008).

In collaborazione con Aim Ambiente e S.I.A. saranno, poi, organizzate attività con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Vicenza: mercoledì 21 novembre è prevista la visita all’impianto di smaltimento di Grumolo delle Abbadesse, giovedì 22 alla Ricicleria Ovest mentre venerdì 23 alla sede della Cooperativa Insieme in via dalla Scola 255.