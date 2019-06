VICENZA ULTIMA ORA- Ecco la nuova giunta, fuori Zoppello e Dotto

Tutto fatto, Francesco Rucco avrebbe deciso la sua nuova giunta: secondo le indiscrezioni escono Isabella Dotto di Fratelli d’Italia e Lucio Zoppello, entrano Simona Siotto con delega alla Cultura Ambiente e Bilancio e Marco Lunardi con quella all’Urbanistica. Salvo, per ora l’assessore alla Mobilità Claudio Cicero e quello al sociale della leghista Maino. Che però cambia delega e va alla Trasparenza, mentre Tosetto si occuperà del Sociale. Fuori dai giochi resta Andrea Pellizzari sacrificato all’interno di una faida leghista. Un mini rimpasto che però da’ un segnale forte soprattutto al cacciatore di consiglieri Sergio Berlato, impallinato dalle scelte del primo cittadino che di fatto lo azzera nel numero di assessori presenti in giunta. Ed anche un monito per coloro che avevano adocchiato con simpatia a Berlato stesso. Un segno di leadership per Rucco e d’ora in avanti si farà bene a tenerne conto.