VICENZA e TORRI DI Q.LO – Droga, alcol e furti: le operazioni dei carabinieri

Controlli straordinari dei Carabinieri. Due persone indagate per furto e guida in stato di ebbrezza; tre segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Torri di Quartesolo, nel fine settimana compreso fra l’08 ed il 10 giugno giugno 2019, durante specifici servizi di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera”, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza e furto aggravato e segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale le seguenti persone: