VICENZA e PROVINCIA – Nati dal 1943 al 1947, il caso dei medici di base che non vaccinano

Arrivano continue segnalazioni agli organi di stampa e ai sindaci di cittadini nati fra il 1943 e il 1947 per i quali è prevista la somministrazione del vaccino anti-covid da parte del medico di base. Molti medici non hanno aderito alla campagna. In alcune aree la programmazione procede regolarmente, laddove i medici hanno scelto di vaccinare, ma esistono realtà in cui tale scelta non è stata (ancora) fatta.

Non esistono ancora indicazioni chiare in merito. Si sa già che molti dei medici che non hanno aderito hanno deciso di farlo (dopo qualche esitazione), altri quindi aderiranno a breve.

L’indicazione attuale, per i nati in quegli anni, è ancora quella di attendere e possibilmente di non telefonare in attesa di ulteriori indicazioni. Chi ha la fortuna di avere un medico che vaccina verrà chiamato, chi non ce l’ha dovrà attendere indicazioni da parte dell’Ulss in merito.

Secondo le testimonianze che ci arrivano, molti medici obiettano il fatto di dover abbandonare le normali attività di ambulatorio per vaccinare, altri perché non vogliono responsabilità, altri perché non sono dotati di un punto tamponi. Altri nonostante l’impegno dei sindaci di mettere a disposizione spazi non intendono comunque muoversi. Resta il fatto che in molte zone questa fascia di popolazione è momentaneamente scoperta dalla vaccinazione.