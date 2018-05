VICENZA e PROVINCIA – Elettori leghisti chiamati a votare sul contratto di Governo con i 5 Stelle: ecco dove e quando

Gli elettori della Lega Nord di Vicenza sono chiamati a raccolta dalla segreteria provinciale del Carroccio per votare in merito alle consultazioni sul “contratto di governo ”. Sabato e domenica anche la Lega Vicentina sarà in piazza e si potrà votare nei gazebo sabato e domenica per i punti salienti discussi in questi giorni: Autonomia e maggiori risorse agli enti locali e regioni, eliminazione della legge Fornero, la flat tax, la sicurezza, le espulsioni, la legittima difesa. (vedi immagine sotto)

Ecco intanto l’elenco, in fase di aggiornamento, delle postazioni dove i Militanti, Sostenitori, ed i simpatizzanti si potranno recare per esprimere il loro voto nella provincia di Vicenza